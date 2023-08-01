Жительница Якутии, ударившая мужчину ножом в шею, признана психически нездоровой

В Якутии суд отправил женщину, воткнувшую нож в шею знакомого, в психиатрический стационар Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летняя жительница Усть-Алданского района приговорена к принудительному лечению, сообщает пресс-служба СУ СК России по Якутии.

В апреле 2023 года в дом женщины в селе Балыктах пришел знакомый ее родственника. Хозяйка была в состоянии алкогольного опьянения и напала на мужчину с кухонным ножом. Удар в шею оказался не смертельным, пострадавший сумел остановить ее.

Чурапчинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по республике завел дело по ч. 1 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что женщина страдает психическим расстройством, не позволяющим ей осознавать общественную опасность своих действий. Собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы суд вынес решение о применении принудительных мер медицинского характера.

Женщина будет помещена в психиатрический стационар.

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