В Якутске возобновили движение маршрутного автобуса №101 по улице Чернышевского

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Ремонтные работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия на улице Чернышевского завершены

С 1 августа возобновляется движение пригородного маршрутного автобуса №101 «Автовокзал — Старая Табага» согласно утвержденной схеме движения, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Отмечается, что работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия по улице Чернышевского на участке от дома №1/7 до кольцевой развязки улицы Чернышевского — Покровский тракт завершены.

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