Три года колонии получил житель поселка Айхал в Якутии, выстреливший человеку в ногу

Фото: army-today.ru

В городе Удачном Мирнинского района состоялся суд над жителем поселка Айхал, обвиняемым в причинении тяжкого вреда здоровью человека, сообщает прокуратура Якутии.

Подсудимый, будучи пьяным, возле одного из заведений в поселке Айхал выстрелил из охотничьего ружья в некоего потерпевшего в область правой ноги. Причиной, как указывается в релизе, стали «внезапно возникшие личные неприязненные отношения».

В результате потерпевший получил тяжкий вред здоровью, который вызвал «значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть».

На стрелка завели уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Суд приговорил его к лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.