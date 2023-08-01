В Кобяйском районе двое мужчин осуждены за незаконную охоту на лося

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В Кобяйском районе двое мужчин обвиняются в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В феврале этого года двое мужчин на снегоходе в местности «Харыялах-Кюеля» выслеживали лося. Не имея разрешения на добычу и в период запрета на охоту, мужчины застрелили животное из нарезного оружия, тем самым причинив ущерб государству на сумму 240 тысяч рублей.

После разделки туши лося мужчины пытались вывезти мясо животного в Якутск, но их остановили сотрудники ГИБДД.

В ходе предварительного расследования обвиняемые в полном объеме возместили ущерб в размере 240 тысяч рублей. Суд признал обоих виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ, и назначил 1 год 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год каждому. Огнестрельное оружие решено передать в Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации для уничтожения.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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