В Верхневилюйском районе Якутии двое безработных украли и пропили рога

Фото: пресс-служба МВД Якутии

Двое безработных жителей села Верхневилюйск подозреваются в краже рогов лося, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Ранее судимый за кражу 46-летний мужчина и его 29-летний приятель заранее приметили во дворе местного жителя рога сохатого. Они свободно проникли в огороженный участок через незапертую калитку, взяли чужое имущество и спрятали его в заброшенном доме.

Через некоторое время злоумышленники нашли покупателя и сбыли похищенные рога лося за 1,5 тысячи рублей, которые потратили на спиртные напитки.

Имущество изъято и возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело.

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