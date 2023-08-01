Жителя Нерюнгри приговорили к шести годам лишения свободы за пьяное смертельное ДТП

Фото: ГИБДД Якутии

В Нерюнгри вынесен приговор по факту смертельного ДТП, в котором пострадало два и погиб один человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Напомним, серьезное ДТП со смертельным исходом произошло в Нерюнгринском районе 14 августа 2022 года. Пьяный 53-летний водитель «Лексуса» не учел мокрую трассу и в целом дорожные условия, и превысил скорость, чтобы совершить обгон. На «встречке» он лоб в лоб столкнулся с автомобилем Mitsubishi Colt, где ехали три человека.

57-летнюю женщину — водителя автомобиля и пассажира-мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу, 78-летняя пассажирка Mitsubishi скончалась на месте происшествия. Водитель «Лексуса» и его пассажирка были пристегнуты и не получили серьезных травм.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил подсудимого к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Якутии в жестком ДТП с пьяным водителем погибла пенсионерка (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.