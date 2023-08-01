В Якутске продолжается капитальный ремонт школ

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

31 июля мэр Якутска Евгений Григорьев осмотрел ход капитального ремонта школы №5 и Саха гимназии, сообщает пресс-служба мэрии города.

В 2023 году в городе Якутске проводят капитальный ремонт 13 школ по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».

В средней общеобразовательной школе №5 им. Н.О. Кривошапкина подрядчик ПК «Монтажник» завершил демонтажные работы, заменил окна. На сегодня завершаются работ по замене полов, линолеума, дверей, отделочные работы, устройству гидроизоляции кровли, ремонту фасада, обустройству отмостка, радиаторов, санузлов. На объекте работают 23 рабочих. Строительная готовность составляет 90%.

За ходом работ на каждом ремонтируемом объекте следит родительский комитет. Представители родительского комитета СОШ №5 отметили, что школа стала намного светлее и красивее, чем раньше.

«По школе прошлись, все проверили, осмотрели, все красиво сделали, стало намного светлее, свет стен очень нравится. Также видно, что материалы, которыми проводится ремонт качественный. Думаем, дети будут в восторге и с удовольствием будут приходить в школу», — поделились родители.

В самом разгаре ремонтные работы и в «Саха гимназии» — в школе проведены демонтажные работы, работы по штукатурке стен, монтажу системы отопления, электропроводки, водоснабжения, демонтажу покрытия полов, провели работы по грунтовке и штукатурке 2 и 3 этажей, утеплили полы 1 этажа, уложили плитки на 2 и 3 этажах, провели монтаж парадного крыльца.

Сейчас рабочие подрядной организации ООО «Вертикаль» монтируют канализации, проводят стяжку полов 1-го этажа. На объекте задействованы 20 человек. Строительная готовность школы составляет 74%.

Капитальный ремонт обеих школ планируется завершить до 10 августа.

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