Бывшее здание «Чароита» в Якутске станет музеем

Фото: Николай Бугаев

Начались работы по проектированию реставрации Кафедрального Свято-Троицкого собора в качестве музея.

Собор будет передан Якутскому государственному объединенному музею истории и культуры народов Севера имени Ем. Ярославского, об этом сообщил директор организации Николай Бугаев.

Фото: Николай Бугаев

Строительство церкви началось еще во времена правления Петра I, в 1708 году. И длилось оно 20 лет. В этом соборе в 1859 году архиепископ Иннокентий (Вениаминов) впервые совершил литургию на якутском языке. Здесь он вместе с другими миссионерами переводил богослужебные тексты и Священное Писание на якутский язык, обучал людей грамоте.

После революции храм ликвидировали, в помещении размещался Якутский музыкально-драматический театр. С 1984 года здесь начал свою работу Театр эстрады РС(Я), а затем и музыкальный салон «Чароит».

В 2014 году объект в рамках восстановления архитектурных памятников вновь был передан в ведомство Якутской епархии. Подробнее о реставрационных работах тогда — здесь.

«Но средств хватило только на нулевой этап реконструкции здания. В итоге объект решено передать в республиканскую собственность. И вот сейчас «эстафетную палочку» по восстановлению старинного здания принял музей имени Ем. Ярославского», — пишет Николай Бугаев.

Фото: Николай Бугаев

Новые ответственные за реконструкцию лица осмотрели здание и на месте обсудили организационные вопросы.

Отмечается, что если проектно-сметную документацию удастся подготовить в следующем году, то работы по строительству начнутся в 2025-м.

Фото: Николай Бугаев

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