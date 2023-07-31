В Якутске ожидаются порывы ветра до 13 метров в секунду

Фото: KP.RU

Последний летний месяц в столицу Якутии начнется порывистым ветром и дождем.

– Небольшой дождь, ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы 8-13 м/с. Ночью +8+10°, днем +16+18°, – сообщается Якутский гидрометцентр.

Днем 31 июля в крупнейшем городе республики воздух прогрелся до 21 градуса тепла.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.