Второй банк грудного молока откроется в Якутии

В Якутии появится второй Банк грудного молока Фото: Иван ВИСЛОВ

С 1 по 7 августа стартует XII Всемирная неделя грудного вскармливания и здорового питания матерей и детей в Якутии, сообщает пресс-служба Минздрав республики.

Кроме просветительских лекций, консультаций специалистов, будут даны рекомендации по организации грудного вскармливания малышей на работе.

В течении недели пройдут торжественные выписки, где молодым мамам будут вручены дневники питания ее самой и малыша. Ключевым мероприятием станет торжественная церемония открытия второго индивидуального Банка грудного молока в Якутии.

Ранее первый на Дальнем Востоке индивидуальный банк грудного молока появился на базе Перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы. В таких центрах мамы, чьи малыши родились раньше срока и нуждаются в постоянном медицинском наблюдении, могут сдавать грудное молоко на хранение на 3 месяца.

– Грудное молоко содержит все необходимые питательные вещества и антитела, которые помогают укрепить здоровье ребенка и защитить его от ряда заболеваний. Поэтому важно содействовать грудному вскармливанию и помогать матерям принимать правильные решения относительно питания своих детей, – сообщает министерство здравоохранения Якутии

По данным официальной статистики, за десять лет уровень грудного вскармливания повысился на 42%, а по итогам 2022 года он составил в республике 71,8%.

Справка:

Всемирная неделя грудного вскармливания и здорового питания матерей и детей является важным событием для сохранения здоровья детей и поддержки молодых мам в их выборе правильного питания малышей. Она формирует позитивное отношение к грудному вскармливанию и здоровому питанию, а также способствует созданию благоприятных условий для здоровья и развития детей в республике.

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