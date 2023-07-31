В Якутию приедут более 80 парашютистов-пожарных из Тывы и Бурятии

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Для борьбы с лесными пожарами в Якутию прибудет помощь из двух регионов Сибири, сообщает Минэкологии республики.

В понедельник, 31 июля, в аэропорту Якутска встретят 40 парашютистов-пожарных из Тывы и еще 45 из Бурятии. Ранее они работали на территории Магаданской области, но со стабилизацией обстановки там их направили в Якутию.

Гостей республики планируется отправить на тушение лесных пожаров на территории Олекминского района, куда дополнительно к ликвидации пожаров привлечен еще один вертолет Ми-8 МТВ.

Кроме того, в рамках внутрибазового маневрирования, на территорию Усть-Майского района направлены 20 парашютистов-пожарных Якутского авиаотделения и еще 9 из Сангарского авиаотделения. Также в Мирнинский района вызваны 8 сотрудников Сунтарского авиаотделения.

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