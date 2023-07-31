Экс-замминистра Якутии Василий Афанасьев попытался оспорить приговор за крупную взятку

Скриншот видео с ютуб-канала Татьяны Афанасьевой

В мае бывший заместитель министра сельского хозяйства республики Василий Афанасьев был осужден за получение особо крупной взятки. Он попытался оспорить приговор в 13 лет лишения свободы.

Напомним, Василий Афанасьев занимал свою должность с осени 2018 года. По данным следствия, тогда же он обязал директора сельскохозяйственного потребительского кооператива Хангаласского района перечислять ему деньги за покровительство в незаконном получении субсидии. На предприятии завышали объемы заготовки молока. Общая сумма взяток составила свыше 40 миллионов рублей.

Кроме того, заместитель министра систематически получал от директора «благодарности» в размере еще более 1 млн рублей. Также стало известно, что руководитель еще одного предприятия дал ему взятку в размере 1,4 млн рублей за содействие в заключении договоров поставки в рамках грантов на развитие материально-технической базы.

В 2021 году в сети разлетелось видео с жестким задержанием Афанасьева. После заведения уголовного дела за взятничество и превышение полномочий его уволили и поместили в СИЗО на два месяца.

В мае 2023 года Якутский горсуд признал Василия Афанасьева в получении взятки в особо крупном размере. Бывший чиновник приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 30 миллионов рублей и запретом занимать должности государственной службы сроком на 14 лет.

В начале июля его апелляционная жалоба поступила в Верховный суд Якутии. 31 июля судейская коллегия оставила ее без удовлетворения, приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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