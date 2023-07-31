Завершается строительство аэропорта Нерюнгри в Якутии

Фото: Андрей Сорокин, АГиП Якутии

Строительство аэропорта Нерюнгри вышло на финальную стадию, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Взлетно-посадочная полоса была введена почти два года назад после реконструкции. Сейчас возводится современный аэровокзал и обустраивается вспомогательная инфраструктура.

Фото: Андрей Сорокин, АГиП Якутии

Здание готово на 82%. Идет внутренняя отделка помещений, штукатурка стен и потолков, укладка полов, установка внутренних дверей, прокладка трубопроводов тепло и холодоснабжения приточных установок систем вентиляции, монтаж кабель-каналов и другие внутренние работы.

Также завершается строительство аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускной пункт, склада горюче-смазочных материалов, станции водоподготовки.

Общая строительная готовность — 93%. Объект планируют сдать до конца текущего года. В работах задействовано 163 человек и 17 инженерно-технических работников.

Фото: Андрей Сорокин, АГиП Якутии

Что будет в новом аэропорту

Старый аэровокзал был построен в 1987 и рассчитан на 100 человек. Новый же будет принимать в три раза больше посетителей. Его общая площадь — девять тысяч кв. метров.

На первом этаже терминала оборудуют зону вылета. Здесь же разместятся стойки регистрации, пункты предварительного контроля, камера хранения, административные и иные помещения.

На втором будет зона ожидания для пассажиров, столовая, комната матери и ребенка и технические помещения.

Аэропорт Нерюнгри находится в восьми километрах от поселка Чульман. Состоит в ведении федерального казенного предприятия «АэропортыСевера». Через данный авиаузел летают самолеты авиакомпаний «Аврора», «Якутия», «Газпром-Авиа», «ИрАэро», «НордСтар» и «Сибирь».

До конца 2024 года завершат реконструкцию 14 аэропортов в Якутии

«Мы продолжаем последовательно выполнять задачу по обеспечению транспортной связанности нашей республики. Одним из направлений является Южная Якутия, где необходимость развития авиационного и наземного сообщения имеют решающее значение как для повышения качества жизни людей, так и для развития промышленности», — сказал глава республики Айсен Николаев.

Напомним, в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до конца 2024 года планируется завершить реконструкцию 14 аэропортов. Это аэропорты Якутска, Мирного, Нерюнгри, Олекминска, Черского, Жиганска, Хандыги, Белой Горы, Верхневилюйска, Вилюйска, Депутатского, Сангар, Полярного и Усть-Неры.

Уже сданы объекты в шести аэропортах: Верхневилюйска, Жиганска, Сангар, Белой Горы, Депутатского и Хандыги. В текущем году также завершат работы по модернизации ВВП в аэропортах Якутска, поселков Усть-Нера и Черский. Кроме того, запланировано окончание строительства служебно-пассажирского здания аэропорта Нерюнгри и вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры аэропортов Вилюйска и Олекминска.

Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Полярный» и строительство аэропортового комплекса города Мирный планируют закончить в 2024 году.

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