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НовостиПроисшествия31 июля 2023 3:12

В полях Жатая пьяный водитель врезался в электроопору и сломал ребра

60-летний мужчина не справился с рулевым управлением
Мария МАКАРОВА
Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

30 июля около 11 часов утра на полях между поселком Жатай и селом Тулагино произошло ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

60-летний водитель на Лада 212140» не справился с рулевым управлением и совершил наезд на электроопору. В результате происшествия водителя госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки и множественными переломами ребер.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Водитель имеет стаж вождения с 1996 года. По линии ГАИ за текущий год к административной ответственности не привлекался. Проведенное освидетельствование установило у водителя состояние опьянения, результат - 1.16 мг/л.

По данному факту проводится административная проверка.

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