В Якутске несовершеннолетняя мотоциклистка столкнулась с «Хайсом» и получила сотрясение мозга, сломала палец

Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Авария с участием подростков на мотоцикле произошла около 14 часов дня в воскресенье, 30 июля, возле дома №6 «А» на улице Очиченко, сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

17-летняя девушка на Regulmoto 200 ехала с 16-летним пассажиром в сторону Авиационной. И, пытаясь совершить обгон, столкнулась с автомобилем Toyota Hiace под управлением 49-летнего водителя, который с левым поворотом съезжал с Очиченко к шиномонтажу.

В результате ДТП несовершеннолетняя мотоциклистка попала в больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом одного пальца правой стопы и повреждением локтевого сустава. Ее пассажир отделался ушибами и гематомами. Обоим назначили амбулаторное лечение.

У девушки нет водительского удостоверения. В момент столкновения она была в шлеме, но у пассажира его не было.

Проводится административная проверка.

ГИБДД обращается к родителям: приобретая своим детям, не имеющим водительских прав, мопеды и мотоциклы (скутеры), предоставляя возможность прокатиться на машине, потренироваться основам вождения, поощряя за отличную учебу или просто, чтобы не мешали делам взрослых, вы сознательно толкаете их на нарушение ПДД, тем самым провоцируете совершение ДТП, в том числе с тяжкими последствиями.

Берегите своих и других детей!

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