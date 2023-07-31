Житель Якутска забил до смерти знакомого из-за споров о вольной борьбе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Якутске вынесен приговор по уголовному делу о гибели мужчины, произошедшей в 2016 году, сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СК РФ по Якутии.

55-летний житель Якутска признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

В феврале 2016 года мужчины пили алкоголь в квартире дома по улице Мординова. Между ними возник конфликт по почве обсуждения спортивной вольной борьбы. Подсудимый взял в руки твердый тупой предмет и нанес им несколько ударов в голову и грудь потерпевшего. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, которая легла в основу приговора. Подсудимый признан виновным и осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить дочери потерпевшего 612 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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