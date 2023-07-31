Врач рассказал, за какими исследованиями в «РЖД-Медицину» в Новосибирске приезжают со всей страны

В диагностическом центре клиники «РЖД-Медицина» в Новосибирске четыре крупных отделения. Фото: «РЖД-Медицина» Новосибирск

В диагностическом центре клиники «РЖД-Медицина» в Новосибирске четыре крупных отделения. В консультативном отделении работают врачи основных специальностей: неврологи, терапевты, гинекологи, ревматологи ортопеды, урологи, кардиологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, а также уникальные эксперты, например аритмологи и сомнологи, занимающиеся заболеваниями, связанными с нарушением сердечного ритма и сна. Кроме того, в состав центра входит отделение ультразвуковой диагностики с шестью кабинетами, отделение функциональной диагностики, томографический центр с двумя аппаратами компьютерной томографии и двумя аппаратами магнитно-резонансной томографии.

Руководитель диагностического центра клиники «РЖД-Медицина» врач ультразвуковой диагностики Денис Романовский. Фото: «РЖД-Медицина» Новосибирск

- В нашем центре пациенты в одном месте могут получить консультации врачей с применением всех современных средств диагностики. В отделении УЗИ установлены аппараты экспертного класса, врачи выполняют весь спектр исследований, включая пренатальную диагностику беременных. В томографическом центре установлены компьютерные и магнитно-резонансные томографы, которые позволяют получить достаточно информации для ранней диагностики большинства патологических процессов, - рассказал «Комсомольской правде» руководитель диагностического центра клиники «РЖД-Медицина» врач ультразвуковой диагностики Денис Романовский. - С этого года в центре делают МРТ сердца, проводят исследование коронарных артерий для ранней диагностики ишемической болезни. В отделении функциональной диагностики проводят исследования сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной систем.

В клинике «РЖД-Медицина» в Новосибирске пациенты могут получить консультации врачей с применением всех современных средств диагностики. Фото: «РЖД-Медицина» Новосибирск

Для того чтобы определить причину внезапных обмороков пациента, врачи диагностического центра проводят вегето- и тилт-тесты. А чреспищеводная эхокардиография помогает выявить тромбозы и пороки сердца.

Для удобства пациентов в диагностическом центре разработаны комплексные программы, когда за один день можно пройти полное обследование: чекап для мужчин и женщин, гастроэнтерологический, эндокринологический и другие. В центре уверены: это экономит время и деньги.

- Каждый чекап - это глубокое исследование здоровья, по результатам которого можно обнаружить даже мельчайшие отклонения от нормы, поймать заболевания на ранней стадии и назначить необходимое лечение, - отметил Денис Романовский.

В отделении УЗИ врачи выполняют весь спектр исследований, включая пренатальную диагностику беременных. Фото: «РЖД-Медицина» Новосибирск

Высокий уровень услуг и сервиса известен далеко за пределами Новосибирска - в клинику обращаются жители из других регионов, в том числе и из Якутии, чтобы пройти обследования на передовом оборудовании, сдать анализы и проконсультироваться у опытных квалифицированных врачей.

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