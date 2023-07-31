В Усть-Алданском районе Якутии за один день перевернулись два автомобиля

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Усть-Алданском районе ранним утром 29 июля на втором километре межпоселковой автодороги Дюпся — Усун-Кюель произошло ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

30-летний водитель на Toyota Ipsum не справился с рулевым управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате 30-летняя пассажирка, сидевшая непристегнутой на переднем пассажирском сидении, получила переломы нескольких ребер. Водитель не пострадал, в момент аварии был трезв и пристегнут ремнем безопасности. Предварительной причиной ДТП стало лопнувшее в дороге колесо.

Спустя несколько часов сотрудникам Госавтоинспекции Усть-Алданского района пришлось выезжать на еще одно аналогичное происшествие.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

На 29-м километре автодороги регионального значения «Борогон» 82-летний водитель автомобиля Daihatsu Terios Kid тоже не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП сам водитель получил вывих бедра, рвано-ушибленную рану голени, множественные ссадины и ушибы внутренних органов. У 61-летнего пассажира медики диагностировали черепно-мозговую травму, множественные переломы — ключицы, плеча, лопатки, ребер.

При медосвидетельствовании водителя выяснилось, что сел за руль в состоянии опьянения: Alcotest выявил у него 0,62 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха. По словам мужчины, перед поездкой вместе с другом они употребляли бырпах собственного производства, а после на машине выехали в сторону берега реки. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

По обоим фактам ДТП проводится проверка, которая установит полную картину обоих происшествий.

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