В этом году на службу в ВМФ России поступило более 400 якутян

Фото: t.me/tarasenko_av

В последнее воскресенье июля в России отмечается День военно-морского флота. В 2024 году в состав Тихоокеанского флота войдет подводная лодка, названная именем столицы Якутии, – города Якутска, рассказал премьер-министр республики Андрей Тарасенко.

Он сообщил, что этом году на службу в военно-морской флот поступили 137 якутян, в ряды морских пехотинцев – около 300 человек.

– Сегодня наши парни с честью представляют республику в военно-морском параде, который проходит во Владивостоке с участием военных кораблей Тихоокеанского флота. Вашей преданной службой вы вносите неоценимый вклад в безопасность и защиту нашей великой Родины, – написал он в своем телеграм-канале, где также поделился красивыми кадрами с парада в столице Приморья.

По данным «КП – Якутии», сам премьер республики встретил праздник в столице Приморского края, где с 2017 по 2018 он был врио губернатора.

– Моряки во все времена остаются символом доблести и отваги. Отечественный флот воспитал многих великих адмиралов, бесстрашных командиров и матросов, навсегда внесших свои имена в историю. Безграничная преданность воинскому долгу и Отечеству передается среди поколений военных моряков, оценивается как высшая нравственная ценность, – поздравил он всех причастных к празднику.

Напомним, сам Тарасенко окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания в Ленинграде и до 1994 года проходил службу в вооруженных силах СССР и РФ.

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