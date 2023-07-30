Айсен Николаев проинспектировал реконструкцию Транзитной улицы в Олекминске

Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии проверил ход работ на улице Транзитная города Олёкминска, сообщает пресс-служба правительства региона.

Одна из центральных улиц главного города Олекминского района является частью региональной дороги «Умнас». В рамках проекта планируется реконструировать 7,5 км улицы. Кроме укладки нового цементнобетонного покрытия, будут проложены тротуары, заменены автобусные остановки и павильоны вдоль проезжей части, сконструированы лотки сточных вод.

Фото: Андрей СОРОКИН

Генеральный директор ООО «Дороги Олекмы» Дмитрий Маковеев рассказал, что работы начали осенью 2022 года – поменяли освещение и подготовили земляное полотно. В этом году в планах укладка 3,5 км. покрытия, из которых уже уложено более 2 км.

Айсен Николаев поручил не сбавлять темпы, чтобы завершить все работы в срок.

– Исполнение плана по 2023 году составляет 65% Мы работаем на опережение, чтоб нарастить темпы строительства специально привезли бетонную установку, технология используется как для взлётно-посадочной полосы. Весь строительный материал на этот год доставлен, щебень и песок используем местный – олёкминский, – отчитался Дмитрий Маковеев.

Фото: Андрей СОРОКИН

Он заверил, что олекминчане увидят обновленную Транзитную улицу в срок.

Подрядчик намерен в этом году уложить больше покрытия до наступления холодов, чтоб в следующем году оставить задел. К октябрю приступят к возведению лотков. Работы должны завершить в 2024 году. Айсен Николаев также поручил провести озеленение улицы.

Справка:

В 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние 244 км региональных дорог и почти 30 км дорог городской агломерации «город Якутск».

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