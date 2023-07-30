В Якутии опровергли падение экскаватора на угольном разрезе «Джебарики-Хая»

Фото: «Томпонский вестник»

Днем 30 июля появилась информация о том, что экскаватор завалился на бок на разрезе «Джебарики-Хая» в Томпонском районе. В компании «Якутуголь» сделали заявление о данном инциденте.

Напомним, первым о происшествии сообщалось в соцсетях газеты «Томпонский вестник». Отмечалось, что в причинах падения немецкого карьерного экскаватора Liebherr ЕХ 719 9250 в ночь на 30 июля будут разбираться компетентные органы.

– Данная информация не соответствует действительности. Разрез «Джебарики-Хая» ведет работу за неукоснительное исполнение требований по технике безопасности на своих объектах, – сообщили в АО холдинговой компании «Якутуголь».

Редакция «Томпонского вестника» принесла извинения за данную публикацию.

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