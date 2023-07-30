В Якутске в понедельник прогнозируют до 20 градусов тепла

Фото: KP.RU

В последний день июля жара постепенно сходит на нет.

– Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный 4-9 м/с, днем порывы 9-14 м/с. Ночью, +11+13° днем +18+20°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 30 июля в Якутске метеорологи зафиксировали плюс 24 градуса.

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