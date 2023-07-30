При столкновении двух машин в Якутске пострадал девятилетний пассажир

Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

В дежурную часть сообщение о ДТП на Покровском тракте у дома №21/1 ул. Молодежная поступило около 16 часов вечера 29 июля, передает ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

35-летний водитель Toyota Belta ехал со стороны Центральной улицы. При повороте налево на нерегулируемом перекрестке Покровский тракт — Центральная он не уступил Toyota Isis также под управлением водителя 35 лет, который двигался по главной дороге со стороны Автодорожной улицы. Машины столкнулись.

Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Пострадал девятилетний мальчик, сидевший в Belta. Автокресла в машине не было. Несовершеннолетнего пассажира доставили в медучреждение с ушибом шейного отдела позвоночника.

Водитель Belta также получил травму: растяжение связок поясничного отдела позвоночника. Обоим назначено амбулаторное лечение.

Проводится административная проверка.

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