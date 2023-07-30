В Олекминске Якутии сварили первый стык внутрипоселкового газопровода

Фото: Андрей Сорокин

В воскресенье, 30 июля, у въезда в город Олекминск состоялась сварка первого стыка внутрипоселкового газопровода, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Почетное право сварить первый стык предоставили уроженцу Олекминского района, электрогазосварщику Линейно-производственного управления магистральных газопроводов АО «Сахатранснефтегаз» Алексею Ударину.

Фото: Андрей Сорокин

Команду произвести первый стык газопровода отдал глава республики Айсен Николаев.

«Сегодня важный для всех нас день — мы даем старт масштабной газификации Олекминского района, которая продолжится в течение 2023-2026 годов. Надеемся, что в течение 2024-2025 годов все основные работы по Олекминску будут завершены, и газ придет в свыше 1000 домовладений. По району будут газифицированы 43 котельные. В газификацию районного центра и поселков Олекминского района Газпром вложит 8,8 миллиарда рублей согласно тому соглашению, который я подписал с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Уверен, что Алексей Колодезников четко организует работу и здесь в Олекминске, и в других населенных пунктах. Наконец-то олекминцы получат «голубое» топливо и качество жизни людей улучшится», — подчеркнул глава в приветственной речи.

Глава Олекминского района Николай Харбин поблагодарил Айсена Николаева, региональное правительство и гендиректора АО «Сахатранснефтегаз» Алексея Колодезникова за то, что это событие стало возможным.

«Все вы дали шанс возродить былую славу Олекмы, когда она была надежным форпостом стабильности и развития нашей республики», — сказал он.

В свою очередь, Алексей Колодезников отметил, что газифицировано 105 населенных пунктов в республике. В течение четырех лет газ придет в еще 35 сел и городов.

«Я уверен, что компания «Сахатранснефтегаз» с этой задачей справится. У нас слаженный коллектив, есть производственные мощности, квалифицированные кадры. Я уверен, что с нашей работой качество жизни людей будет только улучшаться», — сообщил гендиректор компании.

Фото: Андрей Сорокин

Всего в Олекминском районе до 2025 года планируется построить пять межпоселковых газопроводов и поэтапно газифицировать в общей сложности 17 населенных пунктов.

Строительство внутрипоселковых газовых сетей в районе планируется поэтапно:

- по селам Улахан-Мунку, Кяччи, Абага, Центральная Абага с завершением работ в 2025 г.;

- по селам Нефтебаза, Селиваново, Солянка — в 2025 г.;

- по селам Холго, Бердинка, Бирюк, 1-й и 2-й Нерюктяйинск — в 2026 г.;

- по селам Троицк и Заречный — в 2026 г.

Напомним, в 2020 году глава Якутии Айсен Николаев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение по программе развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы. В программу вошли населенные пункты республики, прилегающие к газопроводу «Сила Сибири», в том числе Олекминского района.

В рамках программы планируется газификация 30 населенных пунктов Олекминского, Ленского, Алданского, Нерюнгринского районов.

Якутия — лидер на Дальнем Востоке и занимает пятое место в стране по социальной газификации. В прошлом году было построено 336 км сетей, что в 25 раз больше, чем в 2021 году. По программе социальной газификации к голубому топливу подключили более 2800 домов. До 2030 года планируется газифицировать свыше 15,5 тысячи домов якутян.

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