Доставка угля в дальние районы Якутии оказалась под угрозой из-за упавшего на бок экскаватора

Фото: «Томпонский вестник»

В ночь на 30 июля на угольном разрезе «Джебарики-Хая» упал на бок немецкий карьерный экскаватор Liebherr ЕХ 719 9250, сообщает издание «Томпонский вестник».

Причины пока не установлены, работают компетентные органы.

Отмечается, что данный экскаватор использовался для загрузки самосвалов до 130 тонн и был для этого «идеальным решением».

Уголь с данного разреза должны были отправить по воде в дальние районы Якутии. Однако с открытия сезона летней навигации отгрузка все еще не выполнена.

Разрез принадлежит АО ХК «Якутуголь» (группа «Мечел»). Для компании нужно ежегодно прилагать достаточные усилия, чтобы бесперебойно и в срок выполнять свои обязательства перед потребителем, указывает издание.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.