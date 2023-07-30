Около тысячи лесопожарных тушат 36 возгораний в якутской тайге

Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро 30 июля 2023 года в Якутии ведется работа по тушению 36 лесных пожаров общей площадью 110 тысяч га, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Возгорания действуют в Алданском, Верхнеколымском, Кобяйском, Мирнинском, Момском, Нерюнгринском, Олекминском, Оймяконском, Томпонском, Усть-Алданском, Усть-Майском и Хангаласском районах.

Сколько всего в республике на данный момент насчитывается действующих лесных и ландшафтных пожаров, не сообщается.

К работам привлечены: 952 лесопожарных, 34 единицы спецтехники, 17 самолетов Ан-2 и Cessna на авиапатрулировании, восемь вертолетов Ми-8 на тушении и три самолета Ан-26 и Ан-24 на переброске сил и средств.

За прошедшие сутки потушено восемь лесных пожаров площадью 19 тысяч гектаров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.