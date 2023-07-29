В Якутии пьяный отец выстрелил в голову своему сыну

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Кровавая драма произошла в Кобяйском районе Якутии, пьяный отец застрелил своего сына, сообщает СУ СК РФ по Якутии.

Вечером 26 июля пьяный мужчина 1963 года рождения, находясь у себя дома в поселке Сангар, поругался со своим сыном. Отец схватил самозарядный карабин и выстрелил в голову сына. Потерпевший, 1986 года рождения, скончался на месте происшествия.

Отца задержали и отправили под стражу на время производства следственных действий. Было заведено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Назначены необходимые судебные экспертизы. В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

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