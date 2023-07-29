31 июля в Якутии состоится жеребьевка по выдаче разрешений на охоту

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31 июля в Якутии распределят разрешения на добычу охотничьих ресурсов, начало в 10:00, сообщает Минэкологии Якутии.

Всего на участие в жеребьевке поступило 24564 заявлений. Заявления были поданы с 1 апреля по 30 июня через портал e-yakutia.ru, либо лично в территориальные подразделения Минэкологии Якутии.

Жеребьевка проводится:

– на площадке конференц-зала Штаба цифровой трансформации в Якутске, проспект Ленина, 1;

– через официальный сайт Минэкологии Якутии осуществляется прямая трансляция проведения жеребьевки в сети Интернет.

Лица, получившие положительный результат жеребьевки, с 1 августа до 31 августа текущего года подают заявления на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов также через региональный портал госуслуг и выбирают дату, время и место получения разрешения.

В случае остатка не распределенных разрешений на добычу охотничьих ресурсов, на которых не устанавливается лимит их добычи после 31 августа текущего года, осуществляется повторная жеребьевка.

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