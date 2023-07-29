В Якутске днем 30 июля ожидается плюс 26 градусов

Фото: KP.RU

Днем 30 июля в столице республики температура воздуха достигнет плюс 24-26 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Без осадков, ветер северо-западный ночью 2-5 м/с, днем 5-10 м/с. Ночью +10+12°, днем +24+26°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в 12 часов в городе зафиксировано плюс 25 градусов, ветер 2 м/с.

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