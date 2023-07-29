Центр духовной культуры народа саха будет размещен в Арктическом центре эпоса и искусств

Фото: Андрей СОРОКИН

29 июля в Доме Арчы прошла встреча главы Якутии Айсена Николаева с представителями «Итэ5эл субэтэ» из Якутска, Мегино-Кангаласского, Кобяйского, Чурапчинского, Таттинского, Усть-Алданского, Намского, Горного, Хангаласского, Вилюйского и Сунтарского районов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: Андрей СОРОКИН

Общественники обратились к главе с предложением о строительстве в столице республики общественного центра для сохранения и популяризации духовных ценностей народа саха. Айсен Николаев поддержал идею создать пространство для духовной культуры в возводимом в Якутске Арктическом центре эпоса и искусств, который начнет работу в 2025 году.

Фото: Андрей СОРОКИН

«В театральной части Центра строятся три зала в форме урасы: основной — для театральных постановок, средний — мультимедийный — для домов олонхо и творческих коллективов. Третий зал — „обрядовый“, может стать пространством для духовной культуры народа саха», — предложил Айсен Николаев.

Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии поручил государственному советнику республики Андрею Борисову и координатору «Итэ5эл субэтэ» Павлу Ксенофонтову уже сегодня совместно обсудить и внести предложения по наполнению малого, «обрядового» зала-урасы, как специализированной площадки для проведения алгыс и других обрядов духовной культуры.

Фото: Андрей СОРОКИН

Напомним, указом главы Якутии предусмотрено финансирование творческих проектов и программ по реконструкции домов Олонхо республики в размере не менее 50 миллионов рублей каждый год, учреждены стипендии Главы республики народным мастерам — носителям традиционного культурного наследия, хранителям эпического богатства народа саха — олонхосутам и запевалам осуохая, а также мастерам уникального кузнечного дела.

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