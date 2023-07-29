В Якутске за сутки сбили двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенных местах

Фото: ГИБДД Якутска
В городе Якутске за минувшие сутки совершено 2 наезда на пешеходов, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
28 июля около 11 часов утра возле дома №5 по улице Чиряева 34-летний водитель на Nissan Note наехал на 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.
Скорая доставила пострадавшую в больницу, где ей был диагностировали застарелый перелом позвонка. Назначено амбулаторное лечение.
Фото: ГИБДД Якутска
Вечером около 17 часов того же дня на улице Губина около дома №2 «В» 45-летний водитель на Honda Capa сбил 8-летнего мальчика, также переходившего дорогу в неположенном месте. Медики выявили у ребенка ушиб тазобедренного сустава и назначили ему амбулаторное лечение.
По данным фактам проводятся административные расследования.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)
Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.