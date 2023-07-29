СВФУ может создать совместную образовательную программу с университетом Республики Мали

Фото: пресс-служба СВФУ

Делегация Северо-Восточного федерального университета принимает участие во II саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что СВФУ готов сотрудничать с частным Университетом имени Ахмеда Баба (Республика Мали) для создания совместной (сетевой) образовательной программы.

Как сообщил ректор СВФУ Анатолий Николаев, стороны будут сотрудничать в рамках договора о программе двойного диплома по направлению «Юриспруденция» магистерской программы «Арктическое право. Право охраны окружающей среды. Право недропользования».

«Отмечу, что планируемая к запуску программа двойного диплома это не единственный наш совместный проект с Республикой Мали. Университет имени Ахмеда Баба выразил заинтересованность в присоединении к инициативе СВФУ по созданию Сибирско-Африканского консорциума вузов. В ходе рабочей встречи мы обсудили возможность участия Университета имени Ахмеда Баба в создании нового консорциума и перспективные проекты для сотрудничества», — подчеркнул Анатолий Николаев.

Мероприятия саммита проходят на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Известно, что участие в мероприятии подтвердили 49 стран, 17 из них представлены главами государств. В рамках саммита также проводится российско-африканский экономический и гуманитарный форум.

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