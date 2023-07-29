В Якутии напомнили об освобождении от уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

28 июля начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Якутске Станислав Шебалин напомнил о федеральном законе, вступившем в силу 24 июня, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Это закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции». Он закрепляет правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу по мобилизации или в военное время в Вооруженные Силы РФ, а также контрактников.

«Новыми правилами могут воспользоваться и те, кто уже проходит военную службу в период мобилизации, в период военного положения или в военное время и совершил преступление. Наконец, закон распространяется на имеющих судимость, за исключением судимости по ряду преступлений: против половой неприкосновенности несовершеннолетних, некоторых преступлений против общественной безопасности, государственной и военной службы», — рассказал Шебалин.

Такими гарантиями смогут воспользоваться лица:

— совершившие до дня вступления закона в силу преступления небольшой или средней тяжести, в отношении которых проводится предварительное расследование (исключение — преступления, связанные в т. ч. с терроризмом и экстремизмом);

— проходящие военную службу в период мобилизации, военного положения или в военное время и совершившие преступления;

— с судимостью, в т. ч. отбывшие наказание или условно-досрочно освобожденные, за исключением судимости за педофилию, изнасилование, терроризм, незаконное обращение с ядерными материалами, госизмену, шпионаж и другие тяжкие преступления.

От ответственности освободят и судимость погасят, если военнослужащий получит госнаграду, или уволится со службы по достижении предельного возраста, состояния здоровья или в связи с окончанием мобилизации и отменой военного положения или военного времени.

Закон распространяется также на лиц, совершивших преступления в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до 30 сентября 2022 года.

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