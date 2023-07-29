В Якутске полицейские задержали наркокурьера

Фото: пресс-служба МВД Якутии

В Якутске полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого 21-летнего уроженца Читинской области, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

При личном досмотре в рюкзаке у мужчины было обнаружено и изъято 30 приготовленных для сбыта свертков с веществом неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что девять из них содержат наркотическое средство мефедрон общим весом 4,522 гр.

Кроме того, в арендованной квартире подозреваемого было обнаружено предположительно наркотическое средство в виде порошка светлого цвета. Все вещества направлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 - ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант заключен под стражу.

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