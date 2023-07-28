На региональной дороге «Мухтуя» в Ленском и Мирнинском районах Якутии впервые проводится капитальный ремонт

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал о планах по обновлению региональной автомобильной дороги «Мухтуя» в эфире передачи «Якутия, вперед», сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Отсутствие капитального ремонта, который не проводился там десятилетиями, привело к ухудшению состояния трассы. После обильных дождей на проблемных участках движение затрудняется, в том числе из-за образующихся пучин.

Общая протяженность дороги «Мухтуя» составляет порядка 135 км. По ней осуществляется наземное сообщение между Ленским и Мирнинским районами.

Как отметил глава, в первую очередь работы будут организованы на проблемных участках. Из 50 км, которые были запланированы на 2023-2024 годы, 37 км ремонтируются подрядчиком в лице Мирнинского управления автодорог АК «АЛРОСА». Капитальный ремонт на дороге «Мухтуя» проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Мирнинское управление автодорог АК „АЛРОСА“, на мой взгляд, это единственное серьезное дорожное предприятие, которое на данной территории может серьезный объем работы освоить. Большая часть, а именно 25 км, вводится в этом году, остальное — в следующем», — сказал глава.

Остальные 13 км из запланированных к ремонту 50 км по итогам тендера выиграла компания «Талакан-Строй», но контракт с ней был расторгнут из-за невыполнения обязательств. Айсен Николаев прокомментировал, что будет определен новый подрядчик, который сделает реконструкцию в следующем году. А пока с Мирнинским управлением автодорог АК «АЛРОСА» заключен договор по содержанию этого участка, что позволит устранить образовавшиеся пучины и привести дорогу в нормативное состояние.

«После проведения всех процедур качественный подрядчик наконец-то будет выбран, и работы в 2024 году будут полностью все сделаны. <...> А в следующем году уже после завершения капитального ремонта, после всех этих работ проезд по трассе уже будет гораздо лучше», — подытожил глава.

Напомним, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 2019 года в нормативное состояние 787,52 км региональных дорог. Еще свыше 240 км дорог регионального значения будет введено в текущем году. Помимо этого, почти 30 км дорог будет введено в городе Якутске.

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