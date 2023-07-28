Якутянам подарили качели в виде бастыны

Белоснежный каркас качелей выполнен в ажурном стиле, как и полагается бастыне. Фото: Ювелирная компания УРУУ

В ювелирной компании УРУУ считают, что в свой день рождения нужно делиться радостью с другими. Поэтому к своему семилетию компания установила в парке Якутска качели в виде бастыны, традиционного женского украшения якутских женщин.

Дети были в восторге от шоу мыльных пузырей, которое устроил аниматор Чебурашка. Фото: Ювелирная компания УРУУ

На открытии ребятишек развлекали аниматоры, особенно по душе маленьким жителям Якутска пришлось шоу мыльных пузырей.

Торжественное открытие качелей руководством ювелирной компании УРУУ. Фото: Ювелирная компания УРУУ

- Кольца и якутские национальные украшения - наша визитная карточка. Поэтому качели выполнены в виде якутского национального украшения бастыны. Спинку самих качелей украшает пара обручальных колец. Почему именно качели? Потому что и мы, и наши сотрудники очень часто бываем в парке, и там качелей не было. Решили это исправить, чтобы прогулки в парке стали для горожан еще приятнее! Хотим отметить, что планируем не останавливаться и продолжить облагораживание парка, - прокомментировали в компании УРУУ.