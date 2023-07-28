В Якутске заведено уголовное дело по факту смерти пятилетнего ребенка

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Якутии заведено уголовное дело по факту смерти пятилетнего ребенка, который получил ожоги в пожаре на Лермонтова.

Об этом «КП – Якутия» сообщили в пресс-службе ведомства. Дело заведено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Пока дело заведено по факту, обвинений кому-то конкретно не предъявлено.

Напомним, днем 25 июля на балконе 15 этажа в доме по улице Лермонтова произошел пожар. Пострадали два человека, в том числе пятилетний малыш. Предположительной причиной возгорания в ГУ МЧС России по Якутии назвали неосторожное обращение с огнем.

Скорая помощь доставила пострадавшего ребенка в ожоговый центр Республиканской больницы №2 – Центр экстренной медпомощи. В больнице у малыша диагностировали термический ожог (пламенем) 90% участка тела II-III степени. В тяжелом состоянии его сразу же госпитализировали в реанимацию. Врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались слишком серьезными… Он скончался в тот же день вечером.

Как уверена соседка, живущая рядом с квартирой, в которой случился пожар, ребенка можно было спасти. Она не раз жаловалась в ПДН и в полицию на его мать за пьянки и избиения детей. Читайте подробнее об этой истории со страшным концом по ссылке.

Позже МВД опровергло информацию о бездействии ПДН на жалобы на семью.

– Подразделением по делам несовершеннолетних на постоянной основе проводились проверки подучетной семьи. На момент посещения квартиры фактов нахождения многодетной матери в состоянии алкогольного опьянения выявлено не было, – говорилось в релизе.

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