После того как 13 человек чуть не утонули с «Уралом» при переправе через реку в Якутии, прокуратура начала проверку

Фото: Служба спасения Якутии

Прокуратурой Момского района организована проверка по факту транспортного происшествия на реке Тирэхтээх, сообщает пресс-служба республиканского правоохранительного органа.

Напомним, при попытке переправиться через реку затонул «Урал», на борту которого находилось 13 человек. К счастью, они не пострадали.

С места происшествия их эвакуировали вертолетом Ми-8 «Полярных авиалиний» в село Хонуу. Подробнее об этом можно почитать здесь.

По указанному факту прокуратурой района организована проверка, в рамках которой будет дана оценка законности пассажирских перевозок, обеспечению безопасности граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разбили лагерь в ожидании помощи. Спасатели эвакуировали 13 человек с затонувшего в Якутии «Урала» (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.