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НовостиПроисшествия28 июля 2023 6:24

После того как 13 человек чуть не утонули с «Уралом» при переправе через реку в Якутии, прокуратура начала проверку

Прокуратура начала проверку по факту транспортного происшествия с «Уралом» в Якутии
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: Служба спасения Якутии

Фото: Служба спасения Якутии

Прокуратурой Момского района организована проверка по факту транспортного происшествия на реке Тирэхтээх, сообщает пресс-служба республиканского правоохранительного органа.

Напомним, при попытке переправиться через реку затонул «Урал», на борту которого находилось 13 человек. К счастью, они не пострадали.

С места происшествия их эвакуировали вертолетом Ми-8 «Полярных авиалиний» в село Хонуу. Подробнее об этом можно почитать здесь.

По указанному факту прокуратурой района организована проверка, в рамках которой будет дана оценка законности пассажирских перевозок, обеспечению безопасности граждан.

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