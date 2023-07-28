В Якутии скончался велосипедист после столкновения с «Лэнд Крузером»

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

Ночью 27 июля на 34-м километре автодороги «Амга» «Тойота Лэнд Крузер 200» сбила насмерть 24-летнего велосипедиста, сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по республике.

В половине 11-го ночи внедорожник ехал в сторону Якутска. По словам 35-летнего автомобилиста, он заметил приближающуюся машину, поэтому примерно в сотне метров от нее переключил дальний свет фар на ближний. Когда встречный транспорт проехал, на проезжей части резко появился темный силуэт на велосипеде, который двигался по встречной полосе.

От полученных травм велосипедист скончался до приезда скорой. После столкновения серьезные повреждения получили оба транспортных средства.

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

Сотрудники ГИБДД отметили, что велосипедист был одет в темную цветовую гамму. Ни на одежде, ни на велосипеде не было световозвращающих элементов.

Водитель джипа в момент аварии был трезв. Помимо него в салоне находились 3 пассажира, в результате ДТП никто из них не пострадал, все были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

Отмечается, что на данном участке трассы «Амга» прямая дорога с асфальтобетонным покрытием, но отсутствует искусственное освещение. Во время ДТП погода была ясной, проезжая часть сухая, усугубляло видимость темное время суток.

Все причины и обстоятельства произошедшего выяснит следствие.

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