В Якутии собираются привлекать к ответственности взрослых, оставляющих без присмотра детей у водоемов

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Якутии правоохранительным органам рекомендовали усилить работу по привлечению к ответственности родителей, которые оставили без присмотра детей у водных объектов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

За текущий год зарегистрировано 33 происшествия на водных объектах. Погибло 35 человек, включая 7 детей до 16 лет. 2 человека пропали без вести.

Больше всего случаев с гибелью людей произошло в город Якутске, в Амгинском, Мегино-Кангаласском, Вилюйском, Таттинском, Нижнеколымском и Хангаласском районах.

Основная причина гибели взрослых — купание в несанкционированных местах и в состоянии алкогольного опьянения. А трагические случаи с детьми произошли из-за оставления их без присмотра родителей, в том числе на запрещенных для купания местах. Самому маленькому ребенку было 4,5 года. Также есть случаи с 8-летними детьми.

Министерству внутренних дел по Якутии правительство рекомендовало усилить работу по привлечению взрослых, оставивших малолетних детей без присмотра, к ответственности. Речь идет о статье 5.35 кодекса об административных правонарушениях (неисполнение родительских обязанностей).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.