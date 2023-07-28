В Якутске пожарные спасли от огня двухэтажный жилом дом на улице Жорницкого

Фото: из архива ГУ МЧС РФ по Якутии

В Якутске вечером 27 июля произошел пожар в двухэтажном жилом доме на улице Жорницкого, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Пожарные прибыли на место происшествия через 4 минуты после вызова. На момент прибытия первого пожарного подразделения из-под кровли шел дым.

В результате возгорания частично повреждена стена на втором этаже и кровля на общей площади 2 кв.м. Жилой дом спасен.

Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На вызов выезжали 56 человек личного состава и 13 единиц техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона.

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