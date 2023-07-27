В Якутии более полумиллиона человек охвачено социальной газификацией

Фото: Андрей СОРОКИН
27 июля в продолжение рабочей поездки в Ленский район глава Якутии Айсен Николаев встретился с руководителями предприятий нефтегазовой отрасли республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Стороны подвели итоги работы нефтегазовой отрасли Якутии за 2018-2023 годы и обсудили реализацию новых инвестпроектов.
Глава республики отметил, что Якутия становится одним из нефтегазовых центров страны, а поступление налоговых доходов от нефтегазовых компаний позволяет сохранять стабильность и развивать инфраструктуру районов республики во время усиления внешнего санкционного давления.
Поступление налоговых доходов от нефтегазовых компаний в бюджет Якутии составляет около 14% по итогам 2022 года.
Динамика по добыче нефти за период с 2018 по 2022 годы составила 78 миллионов тонн. В этом году в Якутии будет добыто 18,9 миллионов тонн нефти. В 2020 году АО «Саханефтегазсбыт» впервые осуществил отбор и прокачку нефти с трубопроводной системы ВСТО — «Восточная Сибирь — Тихий океан».
Глава Якутии подчеркнул высокую социальную направленность газификации в республики, которая сегодня охватывает 575 тысяч человек в республике. Более 20% из этого числа — это жители села.
В республике газифицировано 104 поселения, эксплуатируется 7,6 тысяч км сетей. Газотранспортная система представлена 4 локальными участками в 12 районах от 4 месторождений и 1 международной на базе Чаяндинского месторождения и «Сила Сибири».
В прошлом году в республике бесплатно построено 3 178 газопроводов до земельных участков, газифицировано 2 877 домов — это абсолютный рекорд за всю 55-летнюю историю газификации Якутии. В 2023 году планируется газифицировать более 2 100 домов, а до 2030 года — более 7 000 домов.
Совместно с Газпромом уже идут масштабные работы по газификации вдоль «Сила Сибири» 30 поселений Олекминского, Ленского, Алданского, Нерюнгринского районов. Это 782 км сетей, 8 000 домов и 71 котельная. В 8 поселениях запуск газа состоится уже в 2024 году.
Предприятиями нефтегазового комплекса с 2018 года для поддержки социальных проектов в Якутии было выделено более 2 миллиардов рублей.
Глава Якутии также подчеркнул, что в срок должно быть закончено строительство магистрального газопровода «Кысыл-Сыр 84 км».
Он отметил, что необходимо проводить газификацию в районах, где работы пройдут без участия Газпрома — в Вилюйском районе, по газификации поселений Амгинского, Усть-Алданского районов.
«В следующие 5 лет мы будем делать очень серьезную ставку на развитие инфраструктуры газомоторного топлива», — подчеркнул Николаев и добавил, что в этом вопросе нужна поддержка газовых компаний.
Ил Дархан заявил, что будет проводиться автономная газификация посредством СПГ, а также максимально возможный перевод техники на газомоторное топливо.
Глава Якутии поручил министерству промышленности и правительству республики скоординировать работу по реализации инвестиционных проектов нефтегазовых компаний в регионе.
«Очень прошу поддержать ту работу, которая у нас в республике идет по профориентационной работе и по подготовке квалифицированных кадров для промышленности. Мы должны готовить кадры в республике для того, чтобы компании не поднимали вопрос об отсутствии специалистов. Сегодня во всех регионах ощущается нехватка трудовых ресурсов», — сказал Айсен Николаев.
Ил Дархан также заострил внимание на вопросе поддержки населенных пунктов, на территории которых ведут работу промышленные компании. Он отметил, что здесь необходима помощь в части строительства социальных объектов, помощи социальным учреждениям и социальной сфере. Николаев отметил, что республика будет продолжать совместную работу с промышленными компаниями в рамках заключенных договоров о социально-экономическом взаимодействии. Айсен Сергеевич особенно выделил поддержку коренных малочисленных народов Севера, которые проживают на территории промышленного освоения.
Кроме того, стороны обсудили перспективы расширения программы газификации, новые проекты нефтегазовой отрасли. В частности, обсуждались формирование Алданского промышленного кластера на базе Отраднинского месторождения, газификация Верхневилюйского улуса от Среднетюнгского месторождения, перспективы проекта «Новоленская ТЭС», строительство магистральных газопроводов до города Удачный и поселка Аян Хабаровского края и другие важные для Якутии новые проекты.
В мероприятии в Ленске приняли участие руководители АО «Сахатранснефтегаз», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром трансгаз Томск» , ООО «Газпром инвест», ПАО «ЯТЭК», АО «АЛРОСА-Газ» , ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» ,АО «РНГ», ПАО «Газпром Нефть» ,АО «Туймааданефтегаз» , ООО «Саханефть» , АО «Якутскгеология» и другие.
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