В Якутске 10 августа отключат воду по всему городу

Фото: vodokanal-ykt.ru

В ночь на 11 августа в Якутске произведут полную остановку водоснабжения, сообщает «Водоканал».

Отключения планируются с 22:00 часов 10 августа до 07:00 утра 11 августа.

Перерыв подачи воды связан с ремонтными работами в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2023 — 2024 год

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