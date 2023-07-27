В Ленском районе Якутии сварили первый стык межпоселкового газопровода

Фото: Андрей СОРОКИН

В Ленском районе 26 июля глава Якутии Айсен Николаев дал команду на сварку первого стыка межпоселкового газопровода от газораспределительной станции Мурья до поселка Беченча, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: Андрей СОРОКИН

Ил Дархан поздравил жителей Ленского района с началом газификации трех населенных пунктов Ленского района. В следующем году возможность подключиться к «голубому топливу» получит почти тысяча человек. Интересно, что именно в Ленском районе добывается газ, который идёт по газопроводу «Сила Сибири».

Протяженность нового подземного газопровода высокого давления составляет более 36,2 км. Он будет введен в эксплуатацию в июле 2024 года, сообщил генеральный директор акционерного общества «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.

Фото: Андрей СОРОКИН

Напомним, что 2020 году глава Якутии Айсен Николаев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение по программе развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы. По данной госпрограмме в Южной и Западной Якутии будет газифицировано 28 населенных пунктов, в том числе Батамай, Мурья и Беченча.

Главным подрядчиком строительства межпоселковых и внутрипоселковых сетей является национальная нефтегазовая компания «Сахатранснефтегаз. В селе Мурья будет построено более 4 км газопроводов для подключения 59 жилых домов, администрации наслега, медицинского пункта и магазина.

Фото: Андрей СОРОКИН

В селе Беченча будет построено более 15 км газовых сетей для газификации отделения связи, клуба, администрации, пекарни, магазинов, пилорамы и библиотеки, а также коровника на 120 голов и квартальной котельной. Также будет подключено к газу 246 жилых домов. В селе Батамай будет построено порядка 3 км газопроводов для подключения 24 жилых домов, а также общественного центра, котельной и животноводческого комплекса.

Якутия — лидер на Дальнем Востоке и занимает пятое место в стране по социальной газификации. В прошлом году было построено 336 км сетей, что в 25 раз больше, чем в 2021 году. По программе социальной газификации к газу подключили более 2800 домов. До 2030 года планируется газифицировать свыше 15,5 тысяч домов якутян.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.