В пятницу в Якутске ожидается до +25 градусов

Фото: KP.RU

Днем в пятницу, 28 июля, в Якутске температура воздуха составит до +25 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Ночью +11+13°, днем +23+25°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в 17 часов вечера в столице республики зафиксировали +26 градусов.

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