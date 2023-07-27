В Якутске нашли потерявшуюся на Намцырском тракте пожилую женщину, страдающую деменцией

Фото: Служба спасения Якутии

26 июля около 23 часов вечера в Службу спасения Якутии поступил звонок о том, что с дачи на 2 километре Намцырского тракта ушла в лес по ягоды и не вернулась 69-летняя женщина, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Служба спасения Якутии

На ее поиски незамедлительно выдвинулась дежурная смена спасателей Службы спасения. Поисково-спасательные работы велись до шести утра 27 июля, утром их сменила другая группа спасателей, состоящая из 16 человек и 5 единиц техники.

Фото: Служба спасения Якутии

Кроме того, были задействованы беспилотный летательный аппарат и квадроциклы. Группы цепью прочесывали лесной массив, проверяли заброшенные строения. В поисках также участвовали родственники потерявшейся.

В итоге одна из групп нашла пожилую женщину вблизи собственной дачи. Как стало известно «КП-Якутии», якутянка страдает деменцией, поэтому она не смогла объяснить, где отсутствовала почти сутки. Возможно, ей как-то удалось вспомнить место, где находится ее дача, и пойти туда самостоятельно.

Фото: Служба спасения Якутии

В Службе спасения Якутии рекомендуют внимательно относиться к пожилым или больным родственникам, не отпускать их без сопровождения. Ведомство рекомендует приобретать для них детские браслеты с GPS-трекером, чтобы в любой момент знать, где находится близкий человек.

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