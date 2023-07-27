В Нерюнгри педагога-дефектолога оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что она вывела воспитанника за ухо и ударила его по рукам

Фото: Владилен ОЛОФИНСКИЙ

Верховный суд Якутии оставил без изменения постановление Нерюнгринского городского суда, которым учитель-дефектолог признана виновной в причинении физической боли, сообщает пресс-служба суда.

Ей было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

В апреле этого года педагог специальной (коррекционной) начальной школы — сада грубо схватила и вывела за ухо из столовой своего малолетнего воспитанника-инвалида, а также дважды ударила его по рукам.

Преподаватель не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу. Она указала, что руководство школы искусственно создало эту ситуацию. Кроме того, по ее мнению, из видеозаписи были удалены фрагменты, где было видно опасное и агрессивное поведение ребенка. Поэтому она просила прекратить дело в связи с отсутствием события правонарушения.

Однако суд решил, что сказанное педагогом опровергается не только видеозаписью, но и объяснениями других работников школы — сада, ставших очевидцами инцидента. Сам ребенок не мог пожаловаться из-за задержки психоречевого развития, но факт нанесения ему физической боли был установлен судом на основании предоставленных доказательств.

Верховный суд Якутии оставил решение суда первой инстанции без изменения.

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