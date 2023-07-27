В «мертвом озере» Удачного утонула женщина

Фото: телеграм-канал Мирнинский район

26 июля случилась очередная трагедия на воде в республике – в Удачном утонула женщина 1978 г.р, сообщает телеграм-канал «Мирнинский район».

Она купалась в искусственном водоеме, называемом «мертвым озером». Сейчас ее ищут восемь человек. По предварительным данным, женщина нырнула в озеро и не вынырнула.

На месте стоит знак о запрете в этом месте купания, который многие игнорируют. Недавно в этом же озере подросток, плавая, получил открытый перелом носа в трех местах и ушиблено-рваную рану спинки носа.

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