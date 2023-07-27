28 июля в 203-м микрорайоне Якутска отключат электроэнергию

Фото: Якутскэнерго

28 июля в Якутске энергетики «Якутскэнерго» проведут ремонт участка кабельной линии, пострадавшего 24 июля от потока воды. По этой линии осуществляется электроснабжение 203 микрорайона.

Участок получил повреждения после сильного дождя, прошедшего 24 июля. Для безопасности потребителей и проведения работ в этот день с 9:00 до 18:00 будет отключена электроэнергия по всему 203-му микрорайону.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, где был заснят бурный поток воды, размывающий песчаные насыпи 203 микрорайона. В результате воздействия последствий непогоды 24 июля пострадал участок кабельной линии, отходящей от подстанции 110 кВ «Намыв». Эта линия была проложена застройщиком в рамках возведения микрорайона и передана в эксплуатацию.

– К сожалению, обильные осадки, выпавшие в начале недели, вызвали серьезные повреждения на одном из участков кабельной линии электропередачи, питающей все жилые и социальные объекты 203 микрорайона. Для предотвращения аварийных ситуаций и технологических нарушений нами принято решение в кратчайшие сроки провести ремонт пострадавшего участка. Просим потребителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, мы делаем всё возможное, чтобы минимизировать время ограничений, — подчеркнул главный инженер ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» Михаил Варейкис.

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