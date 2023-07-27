Это провал. Машины ломаются после попадания в яму во дворе жилого дома Якутска

Во дворе одного из домов Якутска машины проваливаются в яму. Фото: телеграм-канал "Криминал Якутия"

Заезд домой для нескольких жителей Якутска закончился буквально провалом. Во дворе дома №22/2 по улице Чернышевского вновь образовалась яма.

В сети появились фотографии машин, накренившихся из-за попадания колеса в пробоину на проезжей части перед домом. Одно из задних колес повисает в воздухе, пока бампер и одно из передних колес явно повреждены.

Еще одна жертва ямы на Чернышевского. Фото: телеграм-канал "Криминал Якутия"

Этот тот самый двор, о котором «КП – Якутия» писала в мае. Напомним, в 2022 году «Водоканал» менял трубы у этого дома. Весной 2023 года растаявший снег обнажил глубокие ямы на месте ремонта, из-за чего местные жители лишились существенной части парковки.

Во дворе стало так тесно, что автовладельцы случайно царапали чужие машины и блокировали друг друга. Трудности с выездом отсюда испытывали и пожарные. После жалоб «Водоканал» в конце апреля засыпал ямы песком, но это спасло лишь на время.

Жильцам дома управа Октябрьского округа обещала, что капитальное благоустройство их двора планируется лишь в 2024 году, если удастся пройти конкурс. Ямочный ремонт пообещали провести лишь в сентябре.

Спустя неделю после публикации управа все же провела ямочный ремонт в «привальном дворе». Но, очевидно, отсыпка песком и гравием оказалась лишь временным решением.

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